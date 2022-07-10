Удар по многоэтажке в Часовом Яру: под завалами еще 24 человека, среди них ребенок

С несколькими людьми спасатели установили и поддерживают речевой контакт

После обстрела Часового Яра под завалами остаются более 20 людей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти через сутки после удара России по многоэтажке в Часовом Яру из-под завалов деблокировали потерпевшего. Мужчина чудом выжил. Но под завалами могут оставаться еще 24 человека, среди которых 9-летний ребенок.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В 18:10 на месте проведения поисково-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокирован один пострадавший.

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Мужчину нашли почти через сутки после обстрела. Фото: ГСЧС

Всего от ракетного удара погибли 15 человек, которых обнаружили под завалами многоэтажки. Еще 6 человек пострадали.

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По данным главы ОВА Павла Кириленко, еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают речевой контакт.

По разным оценкам, там возможно пребывание еще 24 человек, среди которых 9-летний ребенок.

Спасатели ГСЧС разобрали около 99 тонн разрушенных элементов дома. Спасательная операция продолжается.



Последствия удара по Часовом Яру. Фото: Павел Кириленко

Как известно, в 21:17, в результате ракетных обстрелов города Часов Яр Бахмутского района, произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Сайт "Сегодня" писал все, что известно об обстреле.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов Бахмута в Донецкой области. по меньшей мере пять человек ранены, среди которых – ребенок.