"Убили 25 гражданских". Россия вручает медали за расстрел мирных украинцев – радиоперехват СБУ

Служба обнародовала разговор двух родственников-захватчиков

Оккупанты обсудили, что хладнокровно расстреляли 25 гражданских лиц. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев. Это подтверждает разговор двух родственников-захватчиков, хваставшихся своими "достижениями" на войне.

Об этом сообщает в Telegram Служба безопасности Украины.

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Как отмечается, захватчики обсуждают, что хладнокровно расстреляли 25 гражданских лиц.

"Здесь у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили", – признается один. Другой хвастается своими планами изнасиловать украинку, и называет это "свиданием". "Я здесь девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас здесь сидит. Привязанная", – говорит оккупант, смеясь", – указали в СБУ.

Напомним, жительница Волыни записала видеообращение, в котором просит отпрыска – солдата русской Федерации – сложить орудие и возвратиться домой. В последний раз сын выходил на связь с мамой в марте, но не сказал, что воюет против родной страны.

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