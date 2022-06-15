Три сценария войны в Украине. Насколько реальны прогнозы западных разведок и почему СNN смолчал о главном

Американские журналисты предлагают Украине выбрать "меньшее из трех зол"

Аналитики спецслужб рассматривают три основных варианта дальнейшего развития военных действий в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Западные спецслужбы назвали три вероятных сценария дальнейшего развития войны Украины с Россией. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, насколько они реальны и какой из них может быть самым правдоподобным.

Три сценария CNN

Война России и Украины достигла критической стадии, которая может определить долгосрочный результат конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 15 июня. Как отметили журналисты, боевые действия на линии фронта превратились в войну на истощение, основанную на артиллерийском огне, обе стороны понесли огромные потери и теперь сталкиваются с нехваткой живой силы.

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По данным источников CNN в американской и других западных разведках, аналитики спецслужб рассматривают три основных варианта дальнейшего развития военных действий в Украине, а именно:

Россия продолжит добиваться постепенных успехов в Луганской и Донецкой областях. Продвижение российских и украинских военных остановится, а война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами. Обе стороны в таком случае будут нести огромные потери. При этом в мире будет медленно нарастать кризис, который продолжит истощать мировую экономику. Россия может пересмотреть свои военные цели и объявить о победе, остановившись на достигнутом.

Аналитики западных спецслужб рассматривают три основных варианта развития войны в Украине. Фото: tadviser

Продолжит ли Россия наступление

Военный эксперт Якуб Войнаровский считает первый вариант вполне реальным.

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"Россия может продолжать наступление на Донбассе. У ее армии еще есть для этого резервы и ресурсы. Но насколько их хватит, сейчас сложно сказать", – говорит "Сегодня" эксперт.

У российской армии еще есть резервы и ресурсы для наступления на Донбассе. Фото: mlyn.by

Что может остановить войска

По словам Войнаровского, оккупанты сейчас не могут наступать широким фронтом, а лишь атаковать на отдельных направлениях.

"Довольно активно враг наступает по двум направлением – на Северодонецк и Славянск. Но здесь оказывается серьезное сопротивление нашими войсками. Серьезные потери с обеих сторон, что, теоритически, может привести к реализации второго варианта – остановке продвижения войск, о котором говорили западные разведчики", – говорит он.

ВСУ оказывают серьезное сопротивление оккупантам / Фото: Минобороны Украины

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Когда Кремль может заявить о завершении "спецоперации"

Эксперт отмечает, что третий вариант, в котором Россия якобы объявит о своей победе после захвата некоторых украинских территорий, возможен, но не ранее декабря текущего года.

"30 декабря – день основания СССР. Зная страсть руководства России к историческим датам, можно предположить, что в этот день будет объявлено о прекращении выполнении поставленной задачи, успешности "спецоперации по освобождению Донбасса", достигнутой победе и символическом восстановлении СССР на территории захваченных украинских областей. Однако для этого России еще нужно оккупировать эти территории. Пока же говорить о какой-то победе оккупантов слишком рано", – объясняет Войнаровский.

Но даже если предположить, что Москва объявит о такой победе, война на этом не закончится. Путин сможет использовать захваченные территории в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины после небольшой передышки.

Путин может объявить о "победе" России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Какой сценарий самый реальный

По мнению эксперта, наиболее реальный сценарий развития войны в Украине – это нечто среднее между первым и вторым вариантом западных спецслужб.

"Россия продолжит пытаться достичь успехов на Донбассе, но активных боевых действий в масштабах, которые были в начале войны, уже не будет. Война может перейти в затянутую, позиционную фазу", – предполагает Войнаровский.

Но есть и четвертый вариант

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вcе три варианта, представленные СNN, являются пессимистическими сценариями для Украины.

"В представленных планах развития событий нет ни одного оптимистического для нас пункта. Тут должен быть четвертый вариант – победа Украины", – говорит "Сегодня" Жданов.

По его мнению, американские журналисты предлагают Украине выбирать "меньшее из трех зол", не предлагая ни одного выгодного для нашей страны сценария.

"CNN довольно часто работает в стиле "и нашим, и вашим". Данная статья похожа на некий вариант лоббизма Российской Федерации и информационной войны в пользу Москвы. Кроме того, она противоречит политике правящей партии США, которая настроена на единственный возможный вариант – война однозначно закончится победой Украины", – подчеркнул Жданов.

Олег Жданов: "Должен быть четвертый вариант – победа Украины". Фото: Facebook

США поддерживают Украину на пути к победе

О заинтересованности США в победе Украины говорит и то количество оружия, которое передала Америка нашей стране. Как сообщило посольство США в Украине со ссылкой на Миссию США при НАТО, с начала полномасштабного военного вторжения России США передали Украине вооружение на 4,6 миллиарда долларов.

За время войны Украины с Россией президент США Джо Байден официально объявил об одиннадцати траншах военной поддержки. В частности, Соединенные Штаты передали Киеву:

26,5 тыс. систем Javelin и других противотанковых систем;

1,4 тыс. зенитных систем Stinger;

108 гаубиц;

220 тыс. артиллерийских снарядов;

50 млн патронов;

75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

высокомобильные артиллерийские ракетные системы;

сотни бронированных многоцелевых машин;

беспилотные воздушные системы;

беспилотные судна береговой охраны;

контрбатарейные, контрминометные и воздушные наблюдательные радары,

вертолеты.

Ранее мы писали, что Путин мечтает захватить большую часть Украины, а возможно, и всю страну. Однако ему пришлось сбавить обороты.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, о каком поражении Запада мечтает Путин.