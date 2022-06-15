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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Может ли Путин отказаться от войны? Названы три сценария дальнейшего развития событий

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 июня, 12:08
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В войне России против Украины наступает переломный момент
Путин может объявить о "победе" России.
Путин может объявить о "победе" России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине приближается к поворотному моменту, который может определить долгосрочный исход вторжения России. Западные чиновники, ссылаясь на данные разведки, называют три вероятных сценария дальнейшего развития событий.

Об этом пишет CNN.

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Три возможных сценария

Первый: Россия продолжит добиваться постепенных успехов в Луганской и Донецкой областях.

Второй: продвижение российских и украинских военных остановится, а война будет тянуться в позиционной фазе месяцами или даже годами. Обе стороны в таком случае будут нести огромные потери. При этом в мире будет медленно нарастать кризис, который продолжит истощать мировую экономику.

Третий: Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить о победе. Источники говорят, что на данный момент этот сценарий кажется не более чем принятием желаемого за действительное. Такой поворот событий считают наименее вероятным, но не исключают.

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Если России удастся закрепить некоторые из своих успехов на востоке, официальные лица США все больше опасаются, что президент России Владимир Путин в конечном счете сможет использовать эту территорию в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины.

Западные чиновники в целом считают, что Россия находится в более выгодном положении на востоке, исходя исключительно из количества ее сил. Тем не менее "российский прогресс не является предрешенным", сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Обе стороны несут большие потери

CNN пишет, поскольку боевые действия на линии фронта превратились в войну на истощение, основанную на артиллерийском огне, обе стороны понесли огромные потери и теперь сталкиваются с потенциальной нехваткой живой силы.

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Россия также понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, и представители американской разведки публично заявили, что Россия будет бороться за какие-либо серьезные успехи без полной мобилизации, что является политически опасным шагом, который Путин до сих пор не хотел делать.

Путин не собирается прекращать войну

Владимир Путин. Фото: Reuters

Официальные лица США и других западных стран не видят никаких признаков того, что приверженность Путина ведению дорогостоящей войны ослабевает.

"Что касается стратегических целей, которые, по нашему мнению, есть у Путина в отношении Украины, я не вижу никаких признаков того, что они изменились", — сказал представитель НАТО.

По его словам, Путин по-прежнему верит, что в итоге добьется успеха и будет либо физически контролировать Украину, либо политически.

Ранее мы писали, что Путин мечтает захватить большую часть Украины, а возможно, и всю страну. Однако ему пришлось сбавить обороты.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, о каком поражении Запада мечтает Путин.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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