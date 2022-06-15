Путину пришлось сбавить обороты по захвату Украины — Reuters

У российского диктатора не получится захватить страну

Путин не сможет захватить Украину/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин мечтает захватить большую часть Украины, а, возможно, и всю страну. Однако ему пришлось сбавить обороты.

Об этом пишет Reuters.

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Заместитель министра обороны США по политике Колин Кал заявил, что Путин все еще надеется захватить Украину.

"Я все еще считаю, что он (Путин – ред.) имеет планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Однако, не думаю, что он может достичь этих целей", — сказал Кал.

Оккупанты не способны добиться значительного прогресса в войне с Украиной.

"Они (оккупанты – ред.) могут местами достичь тактических успехов. Украинцы держат позиции. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей", — говорится в сообщении.

Единственный способ остановить Путина

Президента Российской Федерации Владимира Путина может остановить только жесткий отпор на поле боя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Единственный способ остановить Путина – набить ему морду на поле боя. Отпинать так, чтобы он не мог подняться. Запад этого не понимает. Это то, на что указывала (глава МИД Великобритании, — ред.) Элизабет Трасс. Она сказала: "Мы совершили ошибку, поверив, что геоэкономика изменит геополитику". Но они продолжают делать эту ошибку", — подчеркнул Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, о каком поражении Запада мечтает Путин. Также мы писали, пойдет ли Путин в новое наступление на Киев.