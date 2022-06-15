Арестович назвал единственный способ остановить Путина

Запад не понимает, как угомонить российского диктатора

Арестович рассказал, как остановить Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президента Российской Федерации Владимира Путина может остановить только жесткий отпор на поле боя.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Единственный способ остановить Путина – набить ему морду на поле боя. Отпинать так, чтобы он не мог подняться. Запад этого не понимает. Это то, на что указывала (глава МИД Великобритании, — ред.) Элизабет Трасс. Она сказала: "Мы совершили ошибку, поверив, что геоэкономика изменит геополитику". Но они продолжают делать эту ошибку", — подчеркнул Арестович.

ВСУ превращают оккупантов в пыль

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Вчера ВСУ накрыли многие цели захватчиков.

"Сегодня (14 июня, — ред.) снова день украинской артиллерии — очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское — "Град" накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное — попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитровка — накрыли, Александровка — накрыли, Давыдов Брод — накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область. А ещё район Изюма, Лисичанска, Запорожья", — сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ отразили ожесточенный штурм на Донбассе. Кроме того, мы писали, что оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ.