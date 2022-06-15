Арестович назвав єдиний спосіб зупинити Путіна

Захід не розуміє, як вгамувати російського диктатора

Арестович розповів, як зупинити Путіна/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президента Російської Федерації Володимира Путіна може зупинити тільки жорстка відсіч на полі бою.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Єдиний спосіб зупинити Путіна – набити йому морду на полі бою. Відпинати так, щоб він не міг піднятися. Захід цього не розуміє. Це те, на що вказувала (глава МЗС Великобританії, — ред.) Елізабет Трасс. Вона сказала: "Ми зробили помилку, повіривши, що геоекономіка змінить геополітику". Але вони продовжують робити цю помилку", — наголосив Арестович.

ЗСУ перетворюють окупантів на пил

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Вчора ЗСУ накрили багато цілей загарбників.

"Сьогодні (14 червня, — ред.) знову день української артилерії — дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське — "Град" накрили, під Петрівкою накрили техніку, Блакитне — потрапили по складу боєприпасів, на аеродромі теж накрили, Новодмитрівка — накрили, Олександрівка — накрили, Давидів Брід — накрили, збили вертоліт. Це тільки Херсонська область. А ще район Ізюма, Лисичанська, Запоріжжя", — сказав радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ відбили запеклий штурм на Донбасі. Крім того, ми писали, що окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ.