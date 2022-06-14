"День української артилерії": Арестович розповів, як ЗСУ перетворюють окупантів на пил

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Сьогодні ЗСУ накрили багато цілей загарбників.
Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".
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Українські захисники нищили окупантів на різних напрямках.
"Сьогодні знову день української артилерії — дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське — "Град" накрили, під Петрівкою накрили техніку, Блакитне — потрапили по складу боєприпасів, на аеродромі теж накрили, Новодмитрівка — накрили, Олександрівка — накрили, Давидів Брід — накрили, збили вертоліт. Це тільки Херсонська область. А ще район Ізюма, Лисичанська, Запоріжжя", — сказав Арестович.
ЗСУ просуваються до Херсона
Увечері 13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.
Тим самим українські захисники йдуть у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів. Крім того, суттєво зменшилась і чисельність живої сили окупантів.
"Нас теж це надихає, адже це рух і у бік Мелітополя", – сказав мер Мелітополя Іван Федоров.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ відбили запеклий штурм на Донбасі. Крім того, ми писали, що окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ.