"День української артилерії": Арестович розповів, як ЗСУ перетворюють окупантів на пил

Російські загарбники несуть серйозні втрати

Арестович прокоментував успіхи ЗСУ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові продовжують нищити російських окупантів. Сьогодні ЗСУ накрили багато цілей загарбників.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час ефіру на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Українські захисники нищили окупантів на різних напрямках.

"Сьогодні знову день української артилерії — дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське — "Град" накрили, під Петрівкою накрили техніку, Блакитне — потрапили по складу боєприпасів, на аеродромі теж накрили, Новодмитрівка — накрили, Олександрівка — накрили, Давидів Брід — накрили, збили вертоліт. Це тільки Херсонська область. А ще район Ізюма, Лисичанська, Запоріжжя", — сказав Арестович.

ЗСУ просуваються до Херсона

Увечері 13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.

Тим самим українські захисники йдуть у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів. Крім того, суттєво зменшилась і чисельність живої сили окупантів.

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"Нас теж це надихає, адже це рух і у бік Мелітополя", – сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ відбили запеклий штурм на Донбасі. Крім того, ми писали, що окупанти масово відмовляються атакувати позиції ЗСУ.