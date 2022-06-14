"День украинской артиллерии": Арестович рассказал, как ВСУ превращают оккупантов в пыль

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Сегодня ВСУ накрыли многие цели захватчиков.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".
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Украинские защитники уничтожали оккупантов на разных направлениях.
"Сегодня снова день украинской артиллерии — очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское — "Град" накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное — попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитровка — накрыли, Александровка — накрыли, Давыдов Брод — накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область. А ещё район Изюма, Лисичанска, Запорожья", — сказал Арестович.
ВСУ продвигаются к Херсону
Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.
Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы оккупантов.
"Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ отразили ожесточенный штурм на Донбассе. Кроме того, мы писали, что оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ.