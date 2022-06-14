"День украинской артиллерии": Арестович рассказал, как ВСУ превращают оккупантов в пыль

Российские захватчики несут серьезные потери

Арестович прокомментировал успехи ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Сегодня ВСУ накрыли многие цели захватчиков.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время эфира на YouTube-канале "Фейгин Live".

Реклама

Подробности

Украинские защитники уничтожали оккупантов на разных направлениях.

"Сегодня снова день украинской артиллерии — очень много накрыли целей. Задолбаешься перечислять. Архангельское — "Град" накрыли, под Петровкой накрыли технику, Блакитное — попали по складу боеприпасов, на аэродроме тоже накрыли, Новодмитровка — накрыли, Александровка — накрыли, Давыдов Брод — накрыли, сбили вертолёт. Это только Херсонская область. А ещё район Изюма, Лисичанска, Запорожья", — сказал Арестович.

ВСУ продвигаются к Херсону

Вечером 13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.

Тем самым украинские защитники идут в направлении Херсона, выбивая российских оккупантов. Кроме того, существенно уменьшилась и численность живой силы оккупантов.

Реклама

"Нас тоже это вдохновляет, ведь это движение и в сторону Мелитополя", – сказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ отразили ожесточенный штурм на Донбассе. Кроме того, мы писали, что оккупанты массово отказываются атаковать позиции ВСУ.