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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Три сценарії війни в Україні. Наскільки реальні прогнози західних розвідок та чому СNN промовчав про головне

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Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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15 червня, 17:32
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Американські журналісти пропонують Україні вибрати "менше з трьох лих"
Аналітики спецслужб розглядають три основні варіанти подальшого розвитку воєнних дій в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Аналітики спецслужб розглядають три основні варіанти подальшого розвитку воєнних дій в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Західні спецслужби назвали три ймовірні сценарії подальшого розвитку війни України з Росією. Сайт "Сьогодні" спробував розібратися, наскільки вони реальні та який з них може бути найправдоподібнішим.

Три сценарії CNN

Війна Росії та України досягла критичної стадії, яка може визначити довгостроковий результат конфлікту. Про це повідомив телеканал CNN у середу, 15 червня. Як зазначили журналісти, бойові дії на лінії фронту перетворилися на війну на виснаження, засновану на артилерійському вогні, обидві сторони зазнали величезних втрат і тепер стикаються з нестачею живої сили.

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За даними джерел CNN в американській та інших західних розвідках, аналітики спецслужб розглядають три основні варіанти подальшого розвитку військових дій в Україні, а саме:

  1. Росія продовжить досягати поступових успіхів у Луганській та Донецькій областях.
  2. Просування російських та українських військових зупиниться, а війна триватиме у позиційній фазі місяцями чи навіть роками. Обидві сторони в такому разі зазнають величезних втрат. При цьому у світі повільно наростатиме криза, яка продовжить виснажувати світову економіку.
  3. Росія може переглянути свої військові цілі та оголосити про перемогу, зупинившись на досягнутому.

Аналітики західних спецслужб розглядають три основні варіанти розвитку війни в Україні. Фото: tadviser
Аналітики західних спецслужб розглядають три основні варіанти розвитку війни в Україні. Фото: tadviser

Чи продовжить Росія наступ

Військовий експерт Якуб Войнаровський вважає перший варіант цілком реальним.

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"Росія може продовжувати наступ на Донбасі. У її армії ще є для цього резерви та ресурси. Але наскільки їх вистачить, зараз важко сказати", – каже "Сьогодні" експерт.

Російська армія ще має резерви і ресурси для наступу на Донбасі. Фото: mlyn.by
Російська армія ще має резерви і ресурси для наступу на Донбасі. Фото: mlyn.by

Що може зупинити війська

За словами Войнаровського, окупанти зараз не можуть наступати широким фронтом, а лише атакувати на окремих напрямках.

"Досить активно ворог наступає за двома напрямками – на Сєвєродонецьк та Слов'янськ. Але тут чиниться серйозний опір нашими військами. Серйозні втрати з обох боків, що, теоретично, може призвести до реалізації другого варіанту – зупинки просування військ, про яке говорили західні розвідники", – каже він.

ЗСУ чинить серйозний опір окупантам
ЗСУ чинить серйозний опір окупантам

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Коли Кремль може заявити про завершення "спецоперації"

Експерт зазначає, що третій варіант, у якому Росія нібито оголосить про свою перемогу після захоплення деяких українських територій, можливий, але не раніше, ніж у грудні поточного року.

"30 грудня – день заснування СРСР. Знаючи пристрасть керівництва Росії до історичних дат, можна припустити, що цього дня буде оголошено про припинення виконання поставленого завдання, успішність "спецоперації зі звільнення Донбасу", досягнуту перемогу та символічне відновлення СРСР на території захоплених українських областей Проте для цього Росії ще потрібно окупувати ці території. Поки що говорити про якусь перемогу окупантів зарано", – пояснює Войнаровський.

Але навіть якщо припустити, що Москва оголосить про таку перемогу, війна на цьому не закінчиться. Путін зможе використати захоплені території як плацдарм для подальшого просування вглиб України після невеликого перепочинку.

Путін може оголосити про "перемогу" Росії.
Путін може оголосити про "перемогу" Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Який сценарій найреальніший

На думку експерта, найбільш реальний сценарій розвитку війни в Україні – це щось середнє між першим та другим варіантом західних спецслужб.

"Росія продовжить намагатися досягти успіхів на Донбасі, але активних бойових дій у масштабах, що були на початку війни, вже не буде. Війна може перейти у затягнуту, позиційну фазу", – припускає Войнаровський.

Але є й четвертий варіант

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що всі три варіанти, представлені СNN, є песимістичними сценаріями для України.

"У представлених планах розвитку подій немає жодного оптимістичного для нас пункту. Тут має бути четвертий варіант – перемога України", – каже "Сьогодні" Жданов.

На його думку, американські журналісти пропонують Україні обирати "менше з трьох лих", не пропонуючи жодного вигідного для нашої країни сценарію.

"CNN досить часто працює в стилі "і нашим, і вашим". Ця стаття схожа на певний варіант лобізму Російської Федерації та інформаційної війни на користь Москви. Крім того, вона суперечить політиці правлячої партії США, яка налаштована на єдиний можливий варіант – війна однозначно закінчиться перемогою України", – наголосив Жданов.

Олег Жданов: "Має бути четвертий варіант – перемога України". Фото: Facebook
Олег Жданов: "Має бути четвертий варіант – перемога України". Фото: Facebook

США підтримують Україну на шляху до перемоги

Про зацікавленість США у перемозі України говорить і та кількість зброї, яку передала Америка нашій країні. Як повідомило посольство США в Україні з посиланням на Місію США при НАТО, з початку повномасштабного військового вторгнення Росії США передали Україні озброєння на 4,6 мільярда доларів.

За час війни України з Росією президент США Джо Байден офіційно оголосив про одинадцять траншів військової підтримки. Зокрема, Сполучені Штати передали Києву:

  • 26,5 тис. систем Javelin та інших протитанкових систем;
  • 1,4 тис. зенітних систем Stinger;
  • 108 гаубиць;
  • 220 тис. артилерійських снарядів;
  • 50 млн набоїв;
  • 75 тис. комплектів бронежилетів та касок;
  • високомобільні артилерійські ракетні системи;
  • сотні броньованих багатоцільових машин;
  • безпілотні повітряні системи;
  • безпілотні судна берегової охорони;
  • контрбатарейні, контрмінометні та повітряні наглядові радари;
  • вертольоти.

Раніше ми писали, що Путін мріє захопити більшу частину України, а можливо, і всю країну. Проте йому довелося зменшити оберти.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв, про яку поразку Заходу мріє Путін.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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