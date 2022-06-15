Чи може Путін відмовитись від війни? Названо три сценарії подальшого розвитку подій

У війні Росії проти України настає переломний момент

Путін може оголосити про "перемогу" Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні наближається до поворотного моменту, який може визначити довгостроковий результат вторгнення Росії. Західні чиновники, посилаючись на дані розвідки, називають три ймовірні сценарії подальшого розвитку подій.

Про це пише CNN.

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Три можливі сценарії

Перший: Росія продовжить досягати поступових успіхів у Луганській та Донецькій областях.

Другий: просування російських та українських військових зупиниться, а війна триватиме у позиційній фазі місяцями чи навіть роками. Обидві сторони в такому разі зазнають величезних втрат. Водночас у світі повільно наростатиме криза, яка продовжуватиме виснажувати світову економіку.

Третій: Росія може переглянути свої військові цілі та оголосити про перемогу. Джерела кажуть, що на цей момент такий сценарій здається не більш ніж прийняттям бажаного за дійсне. Такий поворот подій вважають найменш ймовірним, але не виключають.

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Якщо Росії вдасться закріпити деякі зі своїх успіхів на сході, офіційні особи США все більше побоюються, що президент Росії Володимир Путін зрештою зможе використати цю територію як плацдарм для подальшого просування в глиб України.

Західні чиновники загалом вважають, що Росія перебуває у вигіднішому становищі на сході, зважаючи на кількості її сил. Однак "російський прогрес не є наперед вирішеним", сказав один з високопосадовців адміністрації Байдена.

Обидві сторони зазнають великих втрат

CNN пише, оскільки бойові дії на лінії фронту перетворилися на війну на виснаження, засновану на артилерійському вогні, обидві сторони зазнали величезних втрат і тепер стикаються з потенційним браком живої сили.

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Росія також зазнала втрат до третини своїх сухопутних військ, і представники американської розвідки публічно заявили, що Росія боротиметься за будь-які серйозні успіхи без повної мобілізації, що є політично небезпечним кроком, який Путін досі не хотів робити.

Путін не збирається припиняти війну

Володимир Путін. Фото: Reuters

Офіційні особи США та інших західних країн не бачать жодних ознак того, що прихильність Путіна веденню дорогої війни слабшає.

"Щодо стратегічних цілей, які, на нашу думку, має Путін щодо України, я не бачу жодних ознак того, що вони змінилися", – сказав представник НАТО.

За його словами, Путін, як і раніше, вірить, що зрештою він досягне успіху і буде або фізично контролювати Україну, або політично.

Раніше ми писали, що Путін мріє захопити більшу частину України, а можливо, і всю країну. Проте йому довелося зменшити оберти.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв, про яку поразку Заходу мріє Путін.