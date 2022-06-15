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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Чи може Путін відмовитись від війни? Названо три сценарії подальшого розвитку подій

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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15 червня, 12:08
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У війні Росії проти України настає переломний момент
Путін може оголосити про "перемогу" Росії.
Путін може оголосити про "перемогу" Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні наближається до поворотного моменту, який може визначити довгостроковий результат вторгнення Росії. Західні чиновники, посилаючись на дані розвідки, називають три ймовірні сценарії подальшого розвитку подій.

Про це пише CNN.

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Три можливі сценарії

Перший: Росія продовжить досягати поступових успіхів у Луганській та Донецькій областях.

Другий: просування російських та українських військових зупиниться, а війна триватиме у позиційній фазі місяцями чи навіть роками. Обидві сторони в такому разі зазнають величезних втрат. Водночас у світі повільно наростатиме криза, яка продовжуватиме виснажувати світову економіку.

Третій: Росія може переглянути свої військові цілі та оголосити про перемогу. Джерела кажуть, що на цей момент такий сценарій здається не більш ніж прийняттям бажаного за дійсне. Такий поворот подій вважають найменш ймовірним, але не виключають.

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Якщо Росії вдасться закріпити деякі зі своїх успіхів на сході, офіційні особи США все більше побоюються, що президент Росії Володимир Путін зрештою зможе використати цю територію як плацдарм для подальшого просування в глиб України.

Західні чиновники загалом вважають, що Росія перебуває у вигіднішому становищі на сході, зважаючи на кількості її сил. Однак "російський прогрес не є наперед вирішеним", сказав один з високопосадовців адміністрації Байдена.

Обидві сторони зазнають великих втрат

CNN пише, оскільки бойові дії на лінії фронту перетворилися на війну на виснаження, засновану на артилерійському вогні, обидві сторони зазнали величезних втрат і тепер стикаються з потенційним браком живої сили.

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Росія також зазнала втрат до третини своїх сухопутних військ, і представники американської розвідки публічно заявили, що Росія боротиметься за будь-які серйозні успіхи без повної мобілізації, що є політично небезпечним кроком, який Путін досі не хотів робити.

Путін не збирається припиняти війну

Володимир Путін. Фото: Reuters

Офіційні особи США та інших західних країн не бачать жодних ознак того, що прихильність Путіна веденню дорогої війни слабшає.

"Щодо стратегічних цілей, які, на нашу думку, має Путін щодо України, я не бачу жодних ознак того, що вони змінилися", – сказав представник НАТО.

За його словами, Путін, як і раніше, вірить, що зрештою він досягне успіху і буде або фізично контролювати Україну, або політично.

Раніше ми писали, що Путін мріє захопити більшу частину України, а можливо, і всю країну. Проте йому довелося зменшити оберти.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" повідомляв, про яку поразку Заходу мріє Путін.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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