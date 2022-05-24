Стало известно, какой куш хотят разделить оккупанты в Мариуполе

В Мариуполе сейчас идет борьба за 170 млн долларов. Именно на такую сумму по утверждению директора ГП Мариупольский торговый порт Игоря Барских осталось металлопроката до блокировки Мариуполя. Из-за этих денег российские оккупанты сделали мариупольцев заложниками.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"170 млн долларов – это для всеобщего понимания, за что сейчас едет настоящая борьба в Мариуполе между разными группами политического влияния россиян. Именно из-за этих проклятых 170 млн долларов оккупанты сделали 170 тысяч мариупольцев заложниками и рассказывают разговоры о грандиозном восстановлении", – заявил Андрющенко.
Советник мэра назвал Россию "страной-мародером на государственном уровне".
Мариуполь оказался под угрозой эпидемии
Захваченный Мариуполь 23 мая атаковало ненастье, забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствия его гниения и трупным ядом по всему городу.
Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы.
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