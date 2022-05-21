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Списки "невыездных" и пытки – как над мариупольцами издеваются в "фильтрационных лагерях"

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21 мая, 23:14
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Унижение, бесправие – так описывают свой опыт жители Мариуполя, которые эвакуировались из города и прошли процесс фильтрации
Как происходит фильтрация в Мариуполе. Коллаж "Сегодня"
Как происходит фильтрация в Мариуполе. Коллаж "Сегодня"

Без фильтрации их не выпускали дальше Мангуша. Очереди огромные, чтобы попасть туда, жители Мариуполя Александр и Анна заплатили по полтора тысячи гривен и нет гарантии, что можно ее пройти.

Об этом говорится в сюжете на канале "Украина 24".

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"Суть фильтрации – отсеять людей, которые им не нравятся или несогласных. Тех, кто не за Россию. На фильтрации каждый человек сдает отпечатки пальцев, проверяют телефон. Удалять все с телефона – это не хорошо, это подозрительно", – рассказывает Александр и Анна

А некоторых до фильтрации принуждают силой, рассказывает Екатерина.

"Пришли домой, забрали моего парня и его отца, держали на фильтрации 38 суток", – рассказала девушка.

На фильтрациии находятся только мирные жители, никто не имел отношения ни к военным, ни к правоохранителям. Некоторые мужчины не выдерживали и сбегали. Их поймали, побили и увезли в неизвестном направлении.

У оккупантов есть списки, которых нельзя ни в коем случае выпускать: это военные, сотрудники полиции, волонтеры, медики. В списках их друзья и родственники, но вопросы могут возникнуть к каждому.

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Очень тщательно досматривают людей с татуировками. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что одному парню, который имел на теле татуировки, российские военные дали камень и сказали стирать его с кожей.

После фильтрации в украину практически никого не пускают. Можно записаться на автобус или до "ДНР" или до России, где их ожидал еще один пункт фильтрации.

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Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, а после отправят в Россию.

20 мая Андрющенко сообщил, что за сутки из города в Безыменное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек, украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

Также сообщалось, что оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

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Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

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Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
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