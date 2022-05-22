Оккупанты устроили экскурсию в драмтеатр в Мариуполе, где погибли сотни людей

Праздник на костях сопровождался открытием сквера для свободного посещения вблизи драмтеатра

Русские цинично надругались над жертвами мариупольского драмтеатра. / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как оккупанты закончили разбирать завалы на месте разбомбленного Драматического театра в Мариуполе, они придумали новое циничное действо. В месте, которое стало могилой сотен людей, начали устраивать экскурсии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Он отметил, что цинизму оккупантов нет предела.

"После разбора завалов Драматического театра и открытия сквера для свободного посещения, оккупанты устроили "автопробег волонтеров" с красными флагами по городу. Финальной точкой была экскурсия внутри драмтеатра. Настоящий праздник на костях", – подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что теперь люди увидели, как драмтеатр выглядит изнутри. А также, как ведут себя оккупанты и их отношение к горю Мариуполя.

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"И еще одна деталь. Больше близ драмтеатра нельзя кормить голубей. Они тоже все исчезли", – добавил Андрющенко.

Обстрел драмтеатра

Российская авиация 16 марта нанесла удар по драмтеатру в Мариуполе, в бомбоубежище которого скрывались около тысячи гражданских людей. В результате была разрушена центральная часть здания театра, из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

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25 марта Мариупольский городской совет заявил, что в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

Это подтвердил также и мэр Мариуполя Вадим Бойченко 27 марта. Погибшие на момент авиаудара обедали.

19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разбирают завалы разбомбленного драмтеатра. Два дня подряд они вывозили тела погибших грузовиками. Теперь фактически невозможно будет установить реальное количество жертв бомбардировки драмтеатра.