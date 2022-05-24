Мариуполь превратился в кладбище: в городе обнаружили ужасную находку (фото)

В Мариуполе трупы жертв обстрелов складывают прямо на улице в пакетах

В Мариуполе трупы погибших хранят в пластиковых пакетах под открытым небом / Фото: Коллаж: Сегодня

В захваченном российскими войсками Мариуполе под завалами одного из многоэтажных домов в подвале обнаружили сотни тел погибших.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале нашли около 200 тел погибших с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России покинуло место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышна почти во всем квартале", – пишет Андрющенко.

По его словам, из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации "Ритуал" из Донецка процесс перезахоронения из дворов многоэтажек фактически остановлен.

"Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено, или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов (на фото). Город превратился в сплошное кладбище", – сообщил советник мэра Мариуполя.

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Мариуполь оказался под угрозой эпидемии

Захваченный Мариуполь 23 мая атаковало ненастье, забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствия его гниения и трупным ядом по всему городу.

Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы.