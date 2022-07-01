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Смертоносная атака по Одесской области и ракетные обстрелы Николаева: главное об атаках РФ за ночь

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 июля, 09:33
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Вражеская ракета попала в многоэтажку в Белгород-Днестровске
Россия убила 16 человек в многоэтажке в Одесской области.
Россия убила 16 человек в многоэтажке в Одесской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 1 июля Россия безжалостно ударила по Одесской области, унеся жизни почти двух десятков украинцев. Кроме того, оккупанты запустили ракеты по Николаеву и продолжали обстрелы Днепропетровской и Луганской областей.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно об атаке РФ за ночь.

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Одесская область

По Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации с направления Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей.

В результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку, по состоянию на 08:00, погибших — 16 человек, травмированы — 36, из них три ребенка.

В результате попадания второй вражеской ракеты в базу отдыха, по состоянию на 06:00, погибших – 3 человека, из них – 1 ребенок, еще один человек госпитализирован. Есть разрушение построек.

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Третья вражеская ракета во время ночных обстрелов попала еще в одну базу отдыха. Однако подробностей пока нет.

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Последствия обстрелов по многоэтажке. Фото: ГСЧС

Луганская область

Россияне атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть, в городе уничтожают дом за домом. Враг тщетно пытается оцепить украинских военных, атакуя Лисичанск с юга и запада.

Не удается россиянам захватить и автодорогу, которая соединяет с Бахмутом.

Жители Лисичанска почти круглосуточно находятся в подвалах и домах. Обстрелы города очень плотные. Много возгораний жилого фонда и инфраструктурных объектов. Кроме домов, пламенем было охвачено и два торговых центра, в одном из которых выгорело сразу три этажа. На другом объекте удалось ликвидировать пожар на площади около 500 кв. м.

От мощного огня россиян пострадали также Белогоровка и Волчеяровка.

Николаевская область

Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, утром 1 июля Николаев подвергся ракетным обстрелам. По его данным, "прилет" зафиксирован по предприятию (без жертв) и одну ракету сбила наша ПВО.

Кроме того, 1 июля около 04:30 обстрелам подверглась Широковская громада. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ночью 1 июля обстрелам подверглось с. Лиманы Галицыновской громады. Потерпевших нет.

Утром 1 июля было обстреляно с. Старая Богдановка Радсадовской громады. В результате – разрушение инфраструктуры. Потерпевших нет.

Утром 1 июля около 05:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработала ПВО, пораженная ракета ориентировочно упала на границе с Кировоградской областью. По состоянию на 08:20 идут поиски падения.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине снова было неспокойно. Под ударом оказался Никопольский район: оккупанты обстреляли поле возле одного из тамошних сел. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Криворожском районе ситуация контролируется. Первая спокойная ночь за долгое время.

Во всех остальных громадах ночь тоже прошла тихо.

Черниговская область

Председатель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что враг продолжал минометные обстрелы черниговского приграничья.

"За прошедшие сутки трижды осуществлял обстрелы в направлении Семеновской и Новгород-Северской громад", – сказал он в утреннем видеообращении.

Сумская область

Оккупанты с территории РФ за прошедшие сутки обстреляли несколько громад Сумской области. Захватчики использовали минометы и пулеметы.

В полдень 30 июня российские оккупанты обстреляли территории Белопольской громады, зафиксировано 20 минометных выстрелов. Также в обед возле села Бояро-Лежачие Новослободской громады зафиксировано 15 пулеметных выстрелов. К счастью, о раненых и погибших не сообщается.

Ночь на 1 июля прошла спокойно. Но утро снова началось с вражеского обстрела: россияне в семь утра били по Эсманьской громаде – 17 минометных прилетов.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 июля: враг сосредотачивает основные усилия на окружении ВСУ в Лисичанске и установлении полного контроля над Луганской областью. Оккупанты пытаются взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеют. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг продолжает удерживать три носителя высокоточного оружия.

Раньше мы писали, что РФ попытается наступать на два города на Донбассе.

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