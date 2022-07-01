РФ попытается наступать на два города на Донбассе – ISW

Оккупанты также добились успехов в наступлениях вокруг Лисичанска

Военные РФ попытаются наступать на Бахмут и Славянск. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ограниченные успехи вокруг Бахмута Донецкой области указывают на то, что российские войска могут вскоре попытаться создать условия для наступательной операции на сам Бахмут. Кроме того, оккупанты готовятся к наступлению на Славянск.

Об этом говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики прогнозируют, что в краткосрочной перспективе оккупанты больше сосредоточены на перекрытии и контроле выходящих из Бахмута линий связи. Однако не исключают наступление на город в ближайшие дни.

ISW также оценивает обстрелы россиян территорий возле Славянска и самого города как создающие условия для дальнейшего наступления на Славянск.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска добились незначительных успехов в наступлениях на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод и вокруг Лисичанска.

Оккупанты продолжали наступательные действия к югу и востоку от Бахмута и к северу от Славянска.

Захватчики продолжали попытки возобновить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова.

Украинские контрнаступления продолжают заставлять российские войска на Южном направлении отдавать предпочтение оборонным операциям.

Российские оккупационные власти приняли меры для обеспечения дальнейшей экономической и финансовой интеграции оккупированных территорий в российскую систему.

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают пытаться захватить Луганскую область. Там россияне делают все, чтобы оцепить украинские войска в Лисичанске.

Напомним, 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что оккупанты не выдержали огня ВСУ и сбежали с острова Змеиный в Черном море. Россиян прогнали оттуда артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных.