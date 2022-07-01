Ракетный удар оккупантов по Одесской области: есть погибшие и раненые (обновляется)

Российские ракеты попали в два гражданских объекта

Российские ракеты попали в гражданские объекты в Одесской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты ночью 1 июля мощно обстреляли Одесскую область. Две ракеты попали в гражданские объекты — 9-этажку и базу отдыха. В результате ударов есть погибшие и раненые.

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2:58 В Telegram-каналах публикуют видео и фото с места инцидента.

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Удар был такой силы, что повыбивало окна в соседних домах.

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2:36 Спикер Одесской военной администрации заявил, что количество погибших возросло.

"Количество погибших в результате попадания в многоэтажку выросло до десяти человек", — сообщил Братчук.

2:21 Братчук сообщил, что удар был нанесен с самолетов стратегической авиации.

"По Одесской области нанесен ракетный удар самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря. Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей. Спасателями из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв. м. На базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушения. Есть пострадавшие, их количество уточняется", — говорится в сообщении.

1:49 Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что российские ракеты попали в Одесскую область

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