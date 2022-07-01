Оккупанты ударили ракетами по многоэтажке в Одесской области, есть погибшие (видео)

Российские оккупанты мощно обстрелялиОдесскую область. В результате удара есть погибшие.

Об этом сообщает "Суспільне Одесса" со ссылкой на ОК "Юг".

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"Во время воздушной тревоги в Одесской области раздался взрыв. По информации ОК "Юг" есть попадание российской ракеты в области и погибшие. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы тоже пишут о прилетах.

"Сообщают о прилетах в Одесской области. Попадание в жилой дом и базу отдыха. Есть пострадавшие. Людей извлекают из-под завалов. Сообщают о погибших", — говорится в сообщении.

Некоторые Telegram-каналы публикуют видео, на которых люди умоляют о помощи.

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Оккупанты обстреляли Харьков

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. В городе были слышны взрывы. Очевидцы сообщали о вылете ракет из Белгорода. В то время в городе была воздушная тревога.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты могут вернуться на Змеиный. Также мы писали, что в Сумской области российские оккупанты убили двух человек.