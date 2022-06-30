Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: СБУ выяснила, как и зачем РФ это сделала

Баканов рассказал, что известно об обстреле

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге / Фото: Коллаж: Сегодня

Установлены обстоятельства запуска ракет по ТЦ в Кременчуге. Служба безопасности Украины собирает многочисленные подтверждающие доказательства – оккупанты сознательно совершили военное преступление. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов.

В частности известно, что запуск ракет "Х-22" произведен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области России. Сами ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

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На видео с момента удара отчетливо видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где находилось много посетителей. Можно также сравнить спутниковые снимки города до и после обстрела. То есть все выдумки российских пропагандистов опровергаются фактами.

Относительно обстрела завода "Кредмаш", то никаких складов с военной техникой там не было: он производил асфальтосмесительные установки.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – добавил Иван Баканов.

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Ракетный удар по Кременчугу

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Впоследствии мэр сообщил, что удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и раненые. Позже стало известно, что речь идет о ТЦ "Амстор".

Число жертв ракетного удара за ночь возросла до 18. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, из-за атаки есть 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, из них один человек скончался в больнице.

Утром 28 июня поисково-спасательные работы продолжались, разбирали поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

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Ранее мы писали, что работник ТЦ в Кременчуге объяснил, как чудом выжил после ракетного удара.