Разрушено здание: куда попала вторая ракета в Кременчуге

Пострадавших в результате этого попадания нет

Последствия попадания ракеты в завод / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

Одна из двух ракет, которые 27 июня российская армия выпустила по Кременчугу в Полтавской области, попала на территорию Кременчугского завода дорожных машин. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета учреждения Николай Данилейко, передает "Суспільне".

Из-за попадания российской ракеты частично разрушена инфраструктура завода "Кредмаш". Это частное учреждение. Среди работников раненых нет, рассказал председатель.

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Разбито одно здание, а на территории завода осталась воронка от взрыва. Николай Данилейко Общественному сообщил, что с 1989 года завод не выпускал военную технику и запчасти.



Фото: Суспільне Полтава



Фото: Суспільне Полтава

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Что известно о заводе

"Кременчугский завод дорожных машин ("Кредмаш")" – это производитель асфальтосмесительных установок и запчастей. Производство было запущено в 1949 году, за это время выпустили более 21 тысячи смесителей асфальтобетона.

Учреждение основали в 1870 году, тогда оно занималось производством сельскохозяйственных машин – конных приводов, молотилок, соломорезок и запасных частей к ним.

Обстрел в Кременчуге произошел 27 июня. Одна из российских ракет попала в торговый центр, где находилось до 1000 человек. Число жертв ракетного удара составило 18 человек. Есть 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, из них один человек скончался в больнице.