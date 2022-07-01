Ракетний удар окупантів по Одеській області: є загиблі та поранені (оновлюється)

Російські ракети влучили у два цивільні об'єкти

Російські ракети влучили в цивільні об'єкти в Одеській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти вночі 1 липня потужно обстріляли Одеську область. Дві ракети потрапили у цивільні об'єкти — 9-поверхівку та базу відпочинку. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

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2:58 У Telegram-каналах публікують відео та фото з місця інциденту.

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Удар був такої сили, що повибивало вікна в сусідніх будинках.

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2:36 Речник Одеської військової адміністрації заявив, що кількість загиблих зросла.

"Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоповерхівку зросла до десяти людей", — повідомив Братчук.

2:21 Братчук повідомив, що удар був завданий з літаків стратегічної авіації.

"По Одещині завдано ракетний удар літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга — в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. В багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів. Рятувальниками з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих, вже надано медичну допомогу 7 пораненим, серед яких 3 дитини. Триває розбір завалів і боротьба з пожежею у прибудованому до будинку магазині на площі близько 20 кв.м. На базі відпочинку загоряння не виявлено, лише руйнування. Є постраждалі, їх кількість уточнюється", — йдеться у повідомленні.

1:49 Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що російські ракети влучили в Одеській області.

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