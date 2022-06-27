После ракетного удара люди пытались найти выживших: первые видеокадры из ТЦ в Кременчуге (видео)

До приезда спасателей посетители сами хотели кого-то спасти и потушить пожар

Число жертв пока неизвестно / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилось первое видео с места падения ракеты на торговый центр в Кременчуге, где во время удара находилось много посетителей, в том числе детей и пожилых людей.

Люди, находясь в облаке пыли и недалеко от очагов возгорания, пытались найти выживших, чтобы вывести их на улицу. Иные искали своих родных.

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Что известно

Оккупанты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге, где было свыше тысячи посетителей. ТРЦ горит, спасатели тушат пожар. Число жертв устанавливается.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских.

По предварительным данным, удар пришелся в очень людное место. Есть большое количество погибших. На данный момент известно о двух погибших и 20 раненых, девять из них в тяжелом состоянии.

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В Кременчуге всех медиков созывают на работу, все медицинские учреждения, включая частные, принимают раненых. Речь идет о десятках или даже сотнях людей.