Ракетный удар по Кременчугу. Стало известно о жертвах – обновлено

По словам мэра города, оккупанты попали в очень людное место

РФ ударила по Кременчугу. Фото: коллаж "Сегодня"

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. По предварительным данным, удар пришелся в очень людное место. Поэтому, к сожалению, большое количество погибших. На данный момент известно о двух погибших и 20 раненых, девять из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям", – заявил городской голова.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о большом количестве погибших. Сейчас на месте удара – очень много пожарных и автомобилей скорой помощи.

К слову, многие СМИ пишут, что РФ могла нанести удар по торговому центру в Кременчуге.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что после удара по Кременчугу, в ходе которого оккупанты попали в ТЦ "Амстор", на данный момент известно о двух погибших и 20 раненых, девять из них в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы. По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

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Одна из ракет попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. В результате по меньшей мере один человек погиб. Также есть раненые – пострадали семилетняя девочка и ее мать, их доставили в больницу.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что оккупанты целились в завод им. Артема.

Накануне оккупанты выпустили полсотни ракет по украинским городам, есть погибшие.