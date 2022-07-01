Смертоносна атака по Одещині та ракетний обстріл Миколаєва: головне про атаки РФ за ніч

Ворожа ракета влучила в багатоповерхівку в Білгород-Дністровську

Росія вбила 16 людей у багатоповерхівці в Одеській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч проти 1 липня Росія нещадно вдарила по Одеській області, забравши життя майже двох десятків українців. Крім того, окупанти запустили ракети по Миколаєву та продовжували обстріли Дніпропетровської та Луганської областей.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що відомо про атаки РФ за ніч.

Реклама

Одеська область

По Одещині завдано ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга – в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. У багатоквартирному будинку повністю зруйновано один під’їзд у 9 поверхів.

Внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, станом на 08:00, загиблих — 16 людей, травмовані — 36, з них три дитини.

Унаслідок влучання другої ворожої ракети у базу відпочинку, станом на 06:00, загиблих — 3 людей, з них – 1 дитина, ще одну людину госпіталізовано. Є руйнація будівель.

Реклама

Третя ворожа ракета під час нічного обстрілу влучила ще в одну базу відпочинку. Однак подробиць поки немає.

Реклама

Наслідки обстрілів по багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Луганська область

Росіяни атакують Лисичанський НПЗ, утримують його частину, в місті знищують будинок за будинком. Ворог марно намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ з півдня та заходу.

Не вдається росіянам захопити і автошлях, який сполучає з Бахмутом.

Жителі Лисичанська майже цілодобово перебувають у підвалах та домівках. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів. Крім будинків, полум’ям було охоплено і два торговельних центри, в одному з яких вигоріло одразу три поверхи. На іншому об’єкті вдалося ліквідувати пожежу на площі майже 500 кв. м.

Від потужного вогню росіян постраждали також Білогорівка та Вовчоярівка.

Миколаївська область

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вранці 1 липня Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. За його даними, "приліт" зафіксований по підприємству (без жертв) й одну ракету збила наша ППО.

Крім того, 1 липня близько 04:30 обстрілів зазнала Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вночі 1 липня обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.

Вранці 1 липня було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.

Вранці 1 липня близько 05:20 у Первомайському районі стався сильний вибух. Спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Станом на 08:20 йдуть пошуки місця падіння.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині знову було неспокійно. Під ударом опинився Нікопольський район: окупанти обстріляли поле біля одного з тамтешніх сіл. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ситуація контрольована. Перша спокійна ніч за тривалий час.

У всіх інших громадах ніч також минула тихо.

Чернігівська область

Голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що ворог продовжував мінометні обстріли чернігівського прикордоння.

"Протягом минулої доби тричі здійснював обстріли у напрямку Семенівської та Новгород-Сіверської громад", – сказав він у ранковому відеозверннені.

Сумська область

Окупанти з території РФ минулої доби обстріляли кілька громад Сумської області. Загарбники використали міномети та кулемети.

Опівдні 30 червня російські окупанти обстріляли території Білопільської громади, зафіксовано 20 мінометних пострілів. Також в обід біля села Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксовано 15 кулеметних пострілів. На щастя, про поранених і загиблих не повідомляється.

Ніч на 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманьській громаді – 17 мінометних прильотів.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 липня: ворог зосереджує основні зусилля на оточенні ЗСУ у Лисичанську та встановленні повного контролю над Луганською областю. Окупанти намагаються взяти під контроль ділянку автодороги Бахмут – Лисичанськ, успіху не мають. У готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України ворог продовжує утримувати три носії високоточної зброї.

Раніше ми писали, що РФ спробує наступати на два міста на Донбасі.