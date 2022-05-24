Сколько ракет осталось у России — ответ военного эксперта

В России активно используют еще советские запасы

Россия обстреливает Украину советскими ракетами, эксперт объяснил опасность / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия бьет по территории Украины старыми ракетами с низкой точностью, но мощной боевой частью. Именно такими обстреливают Одесскую область. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко телеведущему Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDОМ на YouTube-канале "Украина 24".

"На сегодняшний день самой опасной ракетой является "Х-22". Это старая советская ракета, у которой просто катастрофическая "точность". Там отклонение может быть и 200, и 300 метров, и даже больше. У них, помимо всего прочего, было немало проблем, когда они были новыми, — в 1960-х годах. В первую очередь с топливными системами. У них даже могли отказывать двигатели во время полета. В чем именно опасность на сегодняшний день — у них очень серьезная боевая часть. Там почти тонна взрывчатого вещества, 960 кг. В советское время решили проблемы с точностью именно боевой частью — даже если вы не попали в цель и ракета упала в 100, в 200 метрах, за счет мощной осколочно-фугасной боевой части повреждение цель получит. А теперь ситуация такова, что эти ракеты в основном и выпускаются по территории Украины. По Одессе и Одесской области работают именно этими ракетами", — рассказал он.

Эксперт объяснил, как долго Россия будет в состоянии наносить ракетные удары по территории Украины.

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"Если мы говорим в целом о ракетных возможностях России, то у нее есть достаточно широкая номенклатура ракет советского периода. Даже те, которые они сейчас перестали часто использовать — крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер", — они у них остаются на складах в так называемом неприкосновенном запасе. Но именно по применению, если говорить о Х22, это старая советская ракета. Она уязвима для ПВО — больше, чем "Калибр" или "Искандер". Поэтому чем больше мы углубляемся в это советское наследие, тем больше их ракеты уязвимы для ПВО Украины", — сказал он.

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