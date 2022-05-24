ВСУ разгромили технику РФ на шахте в Марьинке – эффектное видео

Бойцы 54-й бригады ВСУ работали из украинской "Стугны-П"

Украинские защитники уничтожили технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику оккупантов. В этот раз украинские защитники ликвидировали российский танк. Он был расположен на шахте в Марьинке Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовала боевая группа К-2 54 ОМБр.

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На размещенном ролике можно увидеть, как бойцы 54-й бригады ВСУ точным попаданием из украинской "Стугны-П" уничтожили российский танк на территории одной из шахт в Марьинке.

"Оператору – Оскар": появилось эффектное видео уничтожения БМП оккупантов

Украинские военные сняли на видео уничтожение вражеской БМП. Видео обнародовала в Facebook 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

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"Как и обещали – очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера #Орки_welcome_to_Hell – со спецэффектами! Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП. Зло феерически наказано. Оператору – "Оскар", – говорится в подписи к видео.

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