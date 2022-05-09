"Победобесие" стартовало. Оккупанты зажгли на Саур-Могиле вечный огонь от факела из Москвы

Наглость российских захватчиков зашкаливает

Оккупанты на Саур-Могиле зажгли вечный огонь. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты РФ в День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая зажгли вечный огонь на Саур-Могиле (памятник жертвам войны в Донецкой области) от факела из вечного огня в Москве.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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"Победобесие на старте. На праздновании 9 мая оккупанты зажгли вечный огонь на Саур-Могиле от факела из вечного огня в Москве. Гротескное сочетание традиций Олимпиады и Восхождение благодатного огня на Пасху – лучшая демонстрация сути дня победы для россиян. Шоу в честь памяти о былом величии", – говорится в сообщении.

Путин готовит важное заявление на 9 мая

В Украине 9 мая сохранится высокая интенсивность воздушных тревог, в результате которых могут быть ракетные обстрелы. В то же время Владимир Путин со своим народом будет праздновать День победы и даже может объявить о намерении создания "СССР-2". Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Кроме того, враг готовит провокации на 9 мая. Это может произойти в любом уголке страны.

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"Первое, о чем нужно говорить, – о том, что сегодня (8 мая – Ред.) несколько раз фактически вся страна была в воздушной тревоге. К сожалению, учитывая тенденцию, мы можем предполагать, что в ближайшие дни и завтра (9 мая – Ред.), в частности, интенсивность ракетных обстрелов Украины не будет уменьшаться", – сказал Денисенко.

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