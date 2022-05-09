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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

"Победобєсіє" стартувало. Окупанти запалили на Саур-Могилі вічний вогонь від смолоскипа з Москви

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 травня, 09:40
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Нахабство російських загарбників зашкалює
Окупанти на Саур-Могилі запалили вічний вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти на Саур-Могилі запалили вічний вогонь. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти РФ наДень перемоги над нацизмом у Другій світовійвійні 9 травня запалили вічний вогонь на Саур-Могилі (пам'ятник жертвам війни на Донеччині) від смолоскипа з вічного вогню у Москві.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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"Победобєсіє на старті. На святкуванні 9 травня окупанти запалили вічний вогонь на Саур-Могилі від від факелу з вічного вогню в Москві. Гротескне поєднання традицій Олімпіади та Сходження благодатного вогню на Пасху – найкраща демонстрація сутності дня перемоги для росіян. Шоу на честь пам‘яті про колишню велич", – йдеться у повідомленні.

Путін готує важливу заяву на 9 травня

В Україні 9 травня збережеться висока інтенсивність повітряних тривог, внаслідок яких можуть бути ракетні обстріли. Водночас Володимир Путін зі своїм народом святкуватиме День перемоги і навіть може оголосити про намір створення "СРСР-2". Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Окрім того, ворог готує провокації на 9 травня. Це може статися у будь-якому куточку країни.

"Перше, про що треба говорити, – про те, що сьогодні (8 травня – Ред.) кілька разів фактично вся країна була в повітряній тривозі. На жаль, враховуючи тенденцію, ми можемо припускати, що найближчими днями та завтра (9 травня – Ред.), зокрема, інтенсивність ракетного обстрілу України не буде зменшуватися", – сказав Денисенко.

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Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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