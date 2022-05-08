Окупанти сподіваються на ядерний удар після 9 травня – перехоплення ГУР

Росіяни бояться воювати в Україні і чекають, що Путін застосує ядерну зброю

Росіяни сподіваються на початок ядерної війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Перед 9 травня розмови російських військових зі своїми дружинами зовсім не "святкові". Окупанти розповідають про "найстрашнішу війну в історії", яка виявилася "гіршою, ніж в Чечні". Скаржаться і на великі втрати, а також на свого президента Володимира Путіна, який погрожує ядерною зброєю.

Про це свідчить радіоперехоплення розмови, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

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Чергові перехоплення демонструють, що цікавить окупантів напередодні 9 травня.

"Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії", – нарікає окупант.

Подруга росіянина усвідомлює масштаби розпаленої Путіним війни, замислюється про її ціну та обурюється майбутніми парадами: "У нас Ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?".

Одна з улюблених тем росіян – ядерний апокаліпсис.

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"Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін", – розповідає військовий РФ.

Натомість, самі окупанти не дуже сподіваються на майбутні перемоги та скаржаться на великі втрати: "Не знаю за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом".

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