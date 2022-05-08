Оккупанты надеются на ядерный удар после 9 мая – перехват ГУР

Россияне боятся воевать в Украине и ждут, что Путин применит ядерное оружие

Россияне надеются на начало ядерной войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Перед 9 мая разговоры русских военных со своими женами отнюдь не "праздничные". Оккупанты рассказывают о "самой страшной войне в истории", которая оказалась "хуже, чем в Чечне". Жалуются и на большие потери, а также на своего угрожающего ядерным оружием президента Владимира Путина.

Об этом свидетельствует радиоперехват разговора, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

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Очередные перехваты демонстрируют, что интересует оккупантов накануне 9 мая.

"Хуже Чечни. Сейчас идет страшная война в истории", – сетует оккупант.

Подруга россиянина осознает масштабы разгоревшейся Путиным войны, задумывается о ее цене и возмущается будущими парадами: "У нас Ковид, парадов не было. Пережили. А тут такое положение. Они специально что ли?"

Одна из любимых тем россиян – ядерный апокалипсис.

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"Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это на хрен закончить. Если до 9 не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь и пусть сдохнут все на хрен", – рассказывает военный РФ.

Зато сами оккупанты не очень надеются на будущие победы и жалуются на большие потери. "Не знаю, по какому плану там идет. Но здесь просто п… здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом".

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