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Путін готує важливу заяву на 9 травня – Денисенко

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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8 травня, 22:28
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Радник глави МВС розповів, чому російський президент присвятить свою промову
Вадим Денисенко розповів про наміри Путіна на 9 травня.
Вадим Денисенко розповів про наміри Путіна на 9 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 9 травня утримається висока інтенсивність повітряних тривог, наслідком яких можуть бути ракетні обстріли Росії. Водночас, Володимир Путін зі своїм народом святкуватиме "День перемоги" та навіть може оголосити про намір створення "СРСР"-2".

Про це повідомив Вадим Денисенко телеведучим телеканалу "Україна 24" Євгенію Кисельову і Катерині Федотенко в ефірі проекту FREEDOM.

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Чого чекати українцям 9 травня

За словами Денисенка, ворог готує провокації на 9 травня. Це може статися у будь-якому куточку країни.

"Перше про що треба говорити, про те, що сьогодні декілька разів фактично вся країна була у повітряній тривозі. На жаль, з огляду на тенденцію, ми можемо припускати, що в найближчі дні й завтра зокрема, інтенсивність ракетних обстрілів України не буде зменшуватися", – попередив радник глави МВС.

Щодо провокацій у містах і населених пунктах, то на сьогодні у дуже посиленому режимі працює поліція, нацгвардія, всі силові органи. ДРГ ловляться по всій території України, тому поки в країні немає місць, де неможливі якісь провокації.

"Ми працюємо над тим, щоб попередити по максимуму все, що можна попередити, але, в той же час, звертаємося до всіх без винятку українців із проханням бути пильними. І із проханням, в принципі, із розумінням ставитися й до роботи поліції, і до того, що в деяких регіонах буде достатньо довга комендантська година", – сказав Денисенко.

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Українців закликають не влаштовувати масових зібрань

Для багатьох українців, особливо старшого покоління 9 травня довгі роки було святом, яке гучно відзначалося. Денисенко розказав чи цьогоріч будуть якісь особливі обмеження для тих, хто схоче вшанувати героїв Другої світової війни.

"У кожному місті оголошені ті чи ті обмеження. Але загалом ми закликаємо абсолютно всіх до того, щоб було якомога менше скупчення людей, тому що в таких випадках набагато тяжче працювати правоохоронним органам. Ну я сподіваюся, що в принципі здоровий глузд переможе і я думаю, що особливо якихось масових гулянок точно не буде. У будь-якому випадку, я не знаю жодного міста, де було заявлено, що ми будемо проводити якісь масові заходи присвячені цьому дню", – зазначив Денисенко.

Також радник Міністра внутрішніх справ України нагадав, що всі ті, хто зараз живе на територіях, які були недавно окуповані, чи там, де проходили там бої, не мають піддавати ризику своє життя і відвідувати ліс чи лісопосадки заради шашликів. Адже там залишаються достатньо серйозні загрози від замінувань, розтяжок, які залишили російські окупанти.

Денисенко зауважив, що після 9 травня настане 10 і для нас нічого не зміниться – війна буде тривати далі.

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Про що заявить Путін 9 травня

"Ніяких своїх цілей, які ставив перед собою Путін, він поки не досягнув. На жаль, у них достатньо серйозна армія лишається і, на жаль, поки його головна ціль – це не просто захоплення якоїсь частини України. Вони знову повертаються до ідеї спроби створення "СРСР"-2", – переконаний Денисенко.

Бабця, яка вийшла до військових із червоним прапором зараз стала символом Російської Федерації. Їй ставлять пам'ятники на кожному кроці. І це дуже гарно лягає в ідею Росії щодо відновлення СРСР. Денисенко вважає, що у цьому ключі Путін і вестиме розмови завтра 9 травня.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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