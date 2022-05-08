Путин готовит важное заявление на 9 мая – Денисенко

Советник главы МВД рассказал, почему российский президент посвятит свою речь

Вадим Денисенко рассказал о намерениях Путина на 9 мая. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 9 мая удержится высокая интенсивность воздушных тревог, в результате которых могут быть ракетные обстрелы России. В то же время Владимир Путин со своим народом будет праздновать "День победы" и даже может объявить о намерении создания "СССР"-2".

Об этом сообщил Вадим Денисенко телеведущим телеканала "Украина 24" Евгению Киселеву и Екатерине Федотенко в эфире проекта Freedom.

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Чего ждать украинцам 9 мая

По словам Денисенко, враг готовит провокации на 9 мая. Это может произойти в любом уголке страны.

"Первое о чем нужно говорить, о том, что сегодня несколько раз фактически вся страна была в воздушном тревоге. К сожалению, учитывая тенденцию, мы можем предполагать, что в ближайшие дни и завтра в частности интенсивность ракетных обстрелов Украины не будет уменьшаться" , – предупредил советник главы МВД.

Что касается провокаций в городах и населенных пунктах, то на сегодняшний день в очень усиленном режиме работает полиция, нацгвардия, все силовые органы. ДРГ ловятся по всей территории Украины, поэтому пока в стране нет мест, где невозможны какие-либо провокации.

"Мы работаем над тем, чтобы предупредить по максимуму все, что можно предупредить, но, в то же время, обращаемся ко всем без исключения украинцев с просьбой быть бдительными. И с просьбой, в принципе, с пониманием относиться и к работе полиции, и к тому, что в некоторых регионах будет достаточно длинный комендантский час", – сказал Денисенко.

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Украинцев призывают не устраивать массовые собрания

Для многих украинцев, особенно старшего поколения 9 мая долгие годы был праздником, который громко отмечали. Денисенко рассказал, будут ли в этом году какие-то особые ограничения для тех, кто захочет почтить героев Второй мировой войны.

"В каждом городе объявлены те или иные ограничения. Но в целом мы призываем абсолютно всех к тому, чтобы было как можно меньше скопления людей, потому что в таких случаях гораздо труднее работать правоохранительным органам. Ну я надеюсь, что в принципе здравый смысл победит и я думаю , что особо каких-то массовых гуляний точно не будет. В любом случае, я не знаю ни одного города, где было заявлено, что мы будем проводить какие-то массовые мероприятия, посвященные этому дню", – отметил Денисенко.

Также советник Министра внутренних дел Украины напомнил, что все те, кто сейчас живет на территориях, недавно оккупированных, или там, где проходили бои, не должны подвергать риску свою жизнь и посещать лес или лесопосадки ради шашлыков. Там ведь остаются достаточно серьезные угрозы от замен, растяжек, которые покинули российские оккупанты.

Денисенко отметил, что после 9 мая наступит 10 и для нас ничего не изменится – война будет продолжаться.

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О чем заявит Путин 9 мая

"Никаких своих целей, которые ставил перед собой Путин, он пока не достиг. К сожалению, у них достаточно серьезная армия остается и, к сожалению, пока его главная цель – это не просто увлечение какой-то части Украины. Они снова возвращаются к идее попытки создания "СССР"-2", – убежден Денисенко.

Вышедшая к военным с красным флагом бабушка сейчас стала символом Российской Федерации. Ей ставят памятники на каждом шагу. И это очень хорошо ложится в идею России по восстановлению СССР. Денисенко считает, что в этом ключе Путин будет вести разговоры завтра 9 мая.

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