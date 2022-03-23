СБУ объявила подозрение российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

Киселеву и Скабеевой грозит пожизненное лишение свободы, кроме того, в ближайшее время они будут объявлены в международный розыск

Прокремлевские "журналисты" вели гибридную войну на информационном фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ объявила подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, Киселев и Скабеева на протяжении многих лет призывали в эфире российских телеканалов к изменениям границ Украины.

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Уголовное производство было открыто на них из-за заявления касательно войны в Украине.

"Они намеренно оправдывают вторжение РФ в нашу страну, в ходе которой российские оккупанты обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах", — подчеркнули в СБУ.

Ранее Ольга Скабеева опозорилась из-за "паляниці", с помощью которой украинцы устраивают проверки российским оккупантам, которые не могут произнести это слово. В прямом эфире эта женщина заявила, что слово переводится как "клубника". По ее мнению, "паляниця" – это клубника.

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В Украине единая информационная политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №152/2022, которым ввел в действие решение СНБО "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения".

Таким образом в стране объединят эфиры всех общенациональных информационных телеканалов.

Напомним, "Украина 24" расширяет мировое покрытие и вытесняет российскую пропаганду. Мировых операторов, уже подключивших "Украину 24", стало в разы больше.

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