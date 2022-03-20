В Украине объединят эфиры всех новостных телеканалов – указ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №152/2022, которым ввел в действие решение СНБО "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". Таким образом в стране объединят эфиры всех общенациональных информационных телеканалов.
Об этом сообщили в Офисе президента.
СНБО Украины установило, что в условиях войны один из приоритетных вопросов национальной безопасности – создание единой информационной политики в стране. Для этого в Украине объединят все общенациональные каналы с информационными и информационно-аналитическими программами в марафоне "Единые новости #UАразом".
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Такое решение приняли из-за пропагандистов РФ, которые плодят все больше фейков об Украине и вторжении России в нашу страну. С помощью общего эфира наши журналисты будут доносить правду о войне и обеспечивать единую информполитику на период военного положения.
Указ, который подписал Зеленский, вступил в силу со дня опубликования – 19 марта.
Фейки Кремля
- 19 марта власти российского города Сочи разослали фейковое сообщение судовладельцам о том, что якобы Украина установила мины на морских путях в Черном море.
- 3 марта рашисты распространили в интернете новый фейк, что якобы президент Украины Владимир Зеленский просит украинских военных сложить оружие.
- Еще до вторжения российские наемники постоянно лгали об Украине и наших защитниках. Оккупанты распространяли фейки в Сети, однако им быстро находили опровержение.
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