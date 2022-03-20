В Украине объединят эфиры всех новостных телеканалов – указ Зеленского

Россия активно ведет пропаганду и распространяет фейки о войне против Украины – власти придумали, как противостоять дезинформации оккупантов

Зеленский подписал указ о телевидении / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №152/2022, которым ввел в действие решение СНБО "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". Таким образом в стране объединят эфиры всех общенациональных информационных телеканалов.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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СНБО Украины установило, что в условиях войны один из приоритетных вопросов национальной безопасности – создание единой информационной политики в стране. Для этого в Украине объединят все общенациональные каналы с информационными и информационно-аналитическими программами в марафоне "Единые новости #UАразом".

Такое решение приняли из-за пропагандистов РФ, которые плодят все больше фейков об Украине и вторжении России в нашу страну. С помощью общего эфира наши журналисты будут доносить правду о войне и обеспечивать единую информполитику на период военного положения.

Указ, который подписал Зеленский, вступил в силу со дня опубликования – 19 марта.

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