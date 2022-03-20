В Україні об'єднають ефіри всіх новинних телеканалів – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №152/2022, яким ввів у дію рішення РНБО "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану". Таким чином, у країні об'єднають ефіри всіх загальнонаціональних інформаційних телеканалів.
Про це повідомили в Офісі президента.
РНБО України встановила, що в умовах війни одне з пріоритетних питань національної безпеки – створення єдиної інформаційної політики в країні. Для цього в Україні об’єднають усі загальнонаціональні канали з інформаційними та інформаційно-аналітичними програмами в марафоні "Єдині новини #UАразом".
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Таке рішення ухвалили через пропагандистів РФ, які поширюють дедалі більше фейків про Україну та вторгнення Росії у нашу країну. За допомогою загального ефіру наші журналісти доноситимуть правду про війну та забезпечуватимуть єдину інформполітику на період воєнного стану.
Указ, який підписав Зеленський, набув чинності з дня опублікування – 19 березня.
Фейки Кремля
- 19 березня влада російського міста Сочі розіслала фейкове повідомлення судновласникам про те, що нібито Україна встановила міни на морських шляхах у Чорному морі.
- 3 березня рашисти поширили в інтернеті новий фейк, що нібито президент України Володимир Зеленський просить українських військових скласти зброю.
- Ще до вторгнення російські найманці постійно брехали про Україну та наших захисників. Окупанти розповсюджували фейки в Мережі, проте їм швидко знаходили спростування.
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