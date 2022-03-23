СБУ оголосила підозру російським пропагандистам Скабеєвій та Кисельову

СБУ оголосила підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність нашої держави російським пропагандистам Дмитру Кисельову та Ользі Скабеєвій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба відомства.
За інформацією правоохоронців, Кисельов та Скабеєва протягом багатьох років закликали в ефірі російських телеканалів до змін кордонів України.
Кримінальне провадження було відкрито на них через заяву щодо війни в Україні.
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"Вони навмисно виправдовують вторгнення РФ до нашої країни, в ході якої російські окупанти обстрілюють українські цивільні об'єкти, вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і мародерствують у будинках", – наголосили в СБУ.
Раніше Ольга Скабеєва зганьбилася через "паляницю", за допомогою якої українці влаштовують перевірки російським окупантам, які не можуть вимовити це слово. У прямому ефірі ця жінка заявила, що слово перекладається як "полуниця". На її думку, паляниця – це полуниця.
В Україні єдина інформаційна політика
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №152/2022, яким ввів у дію рішення РНБО "Про реалізацію єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".
Таким чином, у країні об'єднають ефіри всіх загальнонаціональних інформаційних телеканалів.
Нагадаємо, "Україна 24" розширює світове покриття та витісняє російську пропаганду. Світових операторів, які вже підключили "Україну 24", побільшало.
Фейки Кремля
- 19 березня влада російського міста Сочі розіслала фейкове повідомлення судновласникам про те, що нібито Україна встановила міни на морських шляхах у Чорному морі.
- 3 березня рашисти поширили в інтернеті новий фейк, що нібито президент України Володимир Зеленський просить українських військових скласти зброю..
- Ще до вторгнення російські найманці постійно брехали про Україну та наших захисників. Окупанти розповсюджували фейки в Мережі, проте їм швидко знаходили спростування.