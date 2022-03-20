Сбросил 8 бомб на Харьков: нацгвардейцы задержали летчика РФ

Российский военный был в гражданской одежде и с топором в руках, он находился в заброшенном доме

Оккупант бомбил Харьков / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове неделю назад украинские военные сбили вражеский самолет. Пилоту удалось катапультироваться, но подразделения теробороны и нацгвардейцы его задержали.

Об этом рассказали Нацгвардейцы Харькова, передает ТСН.

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Украинские военные сбили вражеский самолет средствами противовоздушной обороны.

Как разыскали летчика

Пилоту удалось катапультироваться. Несколько часов его разыскивали подразделения теробороны и нацгвардейцы. Оккупант запустил в небо световую ракету как знак для своих. Это подсказало в поисках, а дальше уже, по указаниям местных жителей, удалось отыскать врага.

Мужчина находился в заброшенном доме в поселке под Харьковом. Летчик был в гражданской одежде и с топором в руках.

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Что известно об оккупанте

"Он был без оружия, имел только гранаты, но усики были отогнуты, то есть намеревался защищаться. За тот день он сбросил 8 бомб непосредственно по Харькову. И он понимал, куда он бросает, куда сбрасывает. Он заместитель командира части, то есть все прекрасно понимал", — рассказывает боец с позывным "Койот".

Оккупанты терпят значительные потери

Завершились 24 сутки героического противостояния украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов Украины и оперативных группировок войск.

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На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры восстановления боеспособности подразделений.

направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры восстановления боеспособности подразделений. На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение.

направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение. На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на город Киев.

и направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на город Киев. На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами осуществляются обстрелы украинских населенных пунктов.

и направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами осуществляются обстрелы украинских населенных пунктов. По направлению на Изюм противник пытался прорвать оборону наших войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены.

Оккупанты несут значительные потери. Морально-психологическое состояние личного состава низкое и ухудшается с каждым последующим днем боевых действий. Подразделения Росгвардии, привлекаемые к боевым действиям, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники.

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