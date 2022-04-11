С начала войны в Украине погибли 183 ребенка – Офис генпрокурора

Более 525 детей пострадали в Украине из-за вторжения РФ. 183 ребенка погибли, а более 342 детей получили ранения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Эти цифры не окончательны. Идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
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Больше всего пострадало детей:
- Донецкая область – 110
- Киевская – 98
- Харьковская – 76
- Черниговская – 54
- Николаевская – 40
- Луганская – 35
- Запорожская – 22
- Херсонская – 29
- Киев – 16
- Сумская – 16
- Житомирская – 15
Российские оккупанты расстреливают детей
В пгт Ворзель Киевской области обнаружили тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.
14 марта в результате обстрела села Развесив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.
В Бородянке Киевской области из-за обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.
10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение.
9 апреля из-за вражеских обстрелов села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью", – говорится в сообщении.
На случай, если убьют
В Украине из-за войны родители пишут данные ребенкаи свои контакты прямо на теле малыша. Это на тот случай, если взрослых убьют, а ребенок выживет.
"Родители пишут свои контакты на телах своих детей на случай, если их убьют, а ребенок выживет", – говорится в сообщении.
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