С начала войны в Украине погибли 183 ребенка – Офис генпрокурора

Тела детей находят с огнестрельными ранениями. Больше все жертв обнаружили в Донецкой области

Более 342 детей получили ранения из-за войны / Коллаж "Сегодня"

Более 525 детей пострадали в Украине из-за вторжения РФ. 183 ребенка погибли, а более 342 детей получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"Эти цифры не окончательны. Идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей:

Донецкая область – 110

Киевская – 98

Харьковская – 76

Черниговская – 54

Николаевская – 40

Луганская – 35

Запорожская – 22

Херсонская – 29

Киев – 16

Сумская – 16

Житомирская – 15

Российские оккупанты расстреливают детей

В пгт Ворзель Киевской области обнаружили тело 15-летнего парня с огнестрельными ранениями.

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14 марта в результате обстрела села Развесив Вышгородского района Киевской области от полученных ранений погибли два мальчика 12 и 14 лет.

В Бородянке Киевской области из-за обстрелов погибла семья с 5-летним ребенком. Их тела обнаружены только сейчас.

10 апреля в результате артобстрела поселка в Покровском районе Донецкой области 16-летний парень получил ранение.

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9 апреля из-за вражеских обстрелов села Станислав Белозерского района Херсонской области 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение шеи с повреждением спинного мозга.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 938 учебных заведений. 87 из них разрушены полностью", – говорится в сообщении.

На случай, если убьют

В Украине из-за войны родители пишут данные ребенкаи свои контакты прямо на теле малыша. Это на тот случай, если взрослых убьют, а ребенок выживет.



"Родители пишут свои контакты на телах своих детей на случай, если их убьют, а ребенок выживет", – говорится в сообщении.

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