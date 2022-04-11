З початку війни в Україні загинуло 183 дитини – Офіс генпрокурора

Понад 525 дітей постраждали в Українічерез вторгнення РФ. 183 дитини загинули, а понад 342 дітей отримали поранення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Ці цифри не остаточні. Йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.
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Найбільше постраждали діти:
- Донецька область – 110
- Київська – 98
- Харківська – 76
- Чернігівська – 54
- Миколаївська – 40
- Луганська – 35
- Запорізька – 22
- Херсонська – 29
- Київ – 16
- Сумська – 16
- Житомирська – 15
Російські окупанти розстрілюють дітей
У смт Ворзель на Київщині виявили тіло 15-річного хлопця з вогнепальними пораненнями.
14 березня внаслідок обстрілу села Розвісів Вишгородського району Київської області від отриманих поранень загинули двоє хлопчиків 12 та 14 років.
У Бородянці Київської області через обстріл загинула сім'я з 5-річною дитиною. Їхні тіла виявлені тільки зараз.
10 квітня внаслідок артобстрілу селища у Покровському районі Донецької області 16-річний хлопець отримав поранення.
9 квітня через ворожі обстріли села Станіслав Білозерського району Херсонської області 14-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення шиї з пошкодженням спинного мозку.
"Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 938 навчальних закладів. 87 з них зруйновані повністю", – йдеться у повідомленні.
На випадок, якщо вб'ють
В Україні через війну батьки пишуть дані дитинита свої контакти прямо на тілі малюка. Це на той випадок, якщо дорослих уб'ють, а дитина виживе.
"Батьки пишуть свої контакти на тілах своїх дітей на випадок, якщо їх уб'ють, а дитина виживе" , – йдеться у повідомленні.
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