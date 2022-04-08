Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Російські окупанти ґвалтували дітей на очах у їхніх батьків

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 18:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Згвалтування заборонено статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року
Солдати РФ ґвалтують дітей / Колаж "Сьогодні"
Солдати РФ ґвалтують дітей / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти ґвалтували дівчаток та хлопчиківу містах Київської області. Також військові ґвалтували і жінок.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

14-річну дівчинку ґвалтували 5 російських військових у Бучі. Нині вона вагітна.

Також солдати РФ зґвалтували 11-річного хлопчика на очах мами. Жінку прив'язали до стільця, щоб вона дивилася на це.

В Ірпені 20-річну дівчину зґвалтували троє окупантів одразу у всі можливі місця.

Реклама

"Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж – зґвалтовані діти. Згвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", – йдеться у повідомленні.

Страшні історії про сексуальне насильство

На Харківщині російський окупант більше тижня ґвалтував 29-річну жінку,яка доглядала немобільну матір. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку. До правоохоронців вона додзвонитися не могла, адже окупант розбив її телефон.

Через тиждень він заговорив "про кохання" і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову нелюд просто застрелив стару маму на очах у дочки. Жінці вдалося врятуватися, і зараз вона проходить реабілітацію.

Реклама

Крім того, у селищі Мала Рогань Харківської області російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом із 5-річною донькою, матір'ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалась у школі.

Тримаючи зброю біля її голови, окупант неодноразово чинив сексуальне насильство щодо жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину, з якою він ходив до школи.

Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли окупанти пішли, жінці разом із сім'єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 19000
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1361
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Полковник Мусієнко Сергій - керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдяки його професійності і винахідливості ворогу було завдано нищівних ударів на харківському напрямку. За особисту мужність і героїзм присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти