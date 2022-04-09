За час війни в Україні загинуло 176 дітей – Офіс Генпрокурора

Російські військові бомблять будинки мирних жителів та стріляють по українцях – серед жертв окупантів є десятки неповнолітніх

За місяць війни загинули десятки дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії до України загинуло 176 дітей, ще понад 324 дістали поранення. Проте кількість жертв може бути й вищою, оскільки порахувати всіх не можуть через окупацію населених пунктів або активні бої.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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8 квітня унаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську загинули 5 дітей та 16 отримали поранення. На ракеті, якою бомбили вокзал, був напис "За дітей". Під Гостомелем у Київській області знайшли розстріляний автомобіль із сім'єю, дитині було трохи більше року.



В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох людей, одна із загиблих – дитина.

Найбільше постраждалих дітей у таких областях:

Донецькій – 102;

Київській – 91 (16 – у столиці);

Харківській – 76;

Чернігівській – 50;

Миколаївській – 40;

Луганській – 35.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 навчальних закладів. 84 із них зруйновані повністю.

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Знущання окупантів над дітьми

Після того, як російські військові залишають українські міста, спливають страшні подробиці їхніх злочинів. Зокрема, з'явилися дані, що окупанти ґвалтують дітей або їхніх батьків прямо в них на очах, знущаються з неповнолітніх і вбивають їх. Наводимо лише частину новин за останній час: