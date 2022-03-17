Российские оккупанты не дают вывезти из Мариуполя женщин и детей

Гуманитарный конвой не может добраться до оккупированного города

Люди не могут уехать из Мариуполя в безопасное место из-за россиян / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты не пропускают в город Мариуполь гуманитарный конвой, который ждут жители заблокированного города. Об этом заявил директор по персоналу комбината Азовсталь группы Метинвест Иван Голтвенко.

"Мы сформировали гуманитарный конвой, который уже несколько дней находится возле города Бердянск и не может доехать до Мариуполя – его не пускают оккупанты. При этом в конвое – очень важные для города медикаменты, продукты питания, теплая одежда. Поэтому мы надеемся, что все-таки заработает гумкоридор и нам дадут заехать в оккупированный город", – рассказал он.

По его словам, бомбоубежища на комбинатах Азовсталь и ММК Ильича были открыты с первых дней войны.

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Мы сформировали запас продуктов питания, воды и медикаментов, которые снесли в хранилища. Но, к сожалению, мы не ожидали того, что 18 дней Мариуполь будет в осаде", — пояснил он.

Он сообщил, что сейчас жители Мариуполя, которым удалось выбраться из города на собственных авто, начали прибывать в Запорожье.

"Там сформирован гуманитарный штаб, где людям предоставляется жилье, теплые вещи, питание, медикаменты, психологическая и медицинская помощь. Всех сотрудников мы пытаемся разместить на базах отдыха в Кривом Роге, Каменском и Покровске. Волонтеры собрали много помощи: еще раз спасибо всем тем, кто помогает в это непростое время. Эта ситуация очень объединила всех жителей украинских городов", – подчеркнул Голтвенко и подчеркнул, что "зеленый коридор" должен заработать.

"Нам нужен коридор, чтобы мы могли вывезти из Мариуполя женщин и детей. Я верю, что мы уехали из города временно. И обязательно вернемся, чтобы его построить", — резюмировал он.

Напомним, группа Метинвест уже создала 5,5 тысяч мест для временных переселенцев в городах присутствия. Здесь люди получают теплые вещи, продукты питания, предметы обихода и гигиены, с переселенцами работают медики и психологи. Также в Запорожье создан гуманитарный штаб, где сортируется гуманитарная помощь, которая поступает в город из Европы.

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