Російські окупанти не дають вивезти із Маріуполя жінок і дітей

Гуманітарний конвой не може дістатися окупованого міста

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не пропускають до міста Маріуполь гуманітарний конвой, який чекають жителі заблокованого міста. Про це заявив директор з персоналу комбінату Азовсталь групи Метінвест Іван Голтвенко.

"Ми сформували гуманітарний конвой, який вже декілька днів знаходиться біля міста Бердянськ і не може доїхати до Маріуполя – його не пускають окупанти. У цьому конвої – дуже важливі для міста медикаменти, харчі, теплий одяг. Тому ми сподіваємося, що все ж запрацює гумкоридор і нам дадуть заїхати в окуповане місто", — розповів він.

За його словами, бомбосховища на комбінатах Азовсталь та ММК Ілліча були відкриті з перших днів війни.

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"Ми сформували запас продуктів харчування, води та медикаментів, які знесли до сховищ. Але, на жаль, ми не очікували того, що 18 днів поспіль Маріуполь буде в облозі", — пояснив він.

Він повідомив, що зараз жителі Маріуполя, яким вдалося вибратися з міста на власних авто, почали прибувати до Запоріжжя.

"Там сформований гуманітарний штаб, де людям надається житло, теплі речі, харчування, медикаменти, психологічна та медична допомога. Усіх співробітників ми намагаємося розмістити на базах відпочинку у Кривому Розі, Кам’янському та Покровську. Волонтери зібрали багато допомоги: я ще раз дякую всім тим, хто допомогає у цей непростий час. Ця ситуація дуже об’єднала усіх жителів українських міст", – наголосив Голтвенко і підкреслив, що "зелений коридор" має запрацювати.

"Нам потрібен коридор, щоб ми могли вивезти із Маріуполя жінок та дітей. Я вірю, що ми поїхали з міста тимчасово. І обов’язково повернемося, щоб його відбудувати", — резюмував він.

Нагадаємо, група Метінвест вже створила 5500 місць для тимчасових переселенців у містах присутності. Тут люди отримують теплі речі, продукти харчування, предмети побуту та гігієни, з переселенцями працюють медики та психологи. Також у Запоріжжі створено гуманітарний штаб, де сортується гуманітарна допомога, яка надходить до міста з Європи.

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