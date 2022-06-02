Россия переходит к "сирийскому плану" — в Генштабе объяснили, что это

РФ продолжает попытки пробить коридор в Приднестровье

Военные рассказали, что планируют российские захватчики / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия в ближайшее время может применить в Украине "сирийский опыт". Это будет значить, что Украину будут массированно обстреливать ракетами. Об этом заявили в Генштабе, передает "Оперативный ВСУ".

Судя по развитию ситуации и характеру деятельности противника, в ближайшее время приоритетными задачами для него будут:

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наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по всей территории Украины,

продолжение тотального уничтожения гражданской инфраструктуры и мирного населения, в первую очередь за счет нанесения ракетно-авиационных ударов.

"Это так называемый сирийский опыт", – заявил заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВСУ Алексей Громов.

По словам Громова, дальнейшей целью России является окружение и уничтожение группировки Объединенных сил, создание устойчивого сухопутного коридора с Ростовской областью России к временно оккупированной территории АР Крым и в дальнейшем — в Приднестровье. Также в результате РФ хочет обеспечить лишение Украины выхода в Черное и Азовское моря.

Оккупанты отступают на юге Украины

Как сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, появились признаки того, что российская армия готовится отступать на Николаевщине. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии. Также российские солдаты в панике вывозят награбленное.

По его данным, российские оккупанты начали взрывать мосты во время отступления.

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"Они боятся контрнаступления украинской армии и подрывают уходя. Боятся прорыва ВСУ, а мы не боимся и поддерживаем наших военных", – сказал Ким.

Жителей области глава ОВА попросил не возвращаться домой еще 2-3 недели. По его словам, за это время ВСУ продолжат оттеснять оккупантов.

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