Грузят в багажник и увозят. Оккупанты массово похищают мужчин – перехват

Затем захватчики требуют выкуп. Сумма колеблется в пределах 10-30 тысяч долларов

Российские военные похищают украинских мужчин. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп. Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи. Она колеблется в пределах 10-30 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация СБУ, полученная с временно оккупированных территорий.

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Например, вот несколько обращений граждан к "временной военной администрации РФ" в Мелитополе Запорожской области:

"Только что приехали ваши ребята, из комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"

"Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они из полиции…"

"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?.."

На все эти вопросы ответ примерно одинаков: что по телефону они не решаются. А уже по приезде родственникам называют прайс и начинаются торги.

"СБУ системно фиксирует преступления оккупантов и их пособников", – подчеркнули в ведомстве.

Оккупанты хвастаются убийствами и пытками украинцев

СБУ получила очередное подтверждение убийств российскими оккупантами мирных украинцев. Российские оккупанты с помощью гранат "зачищают" подвальные помещения, где укрывается от обстрелов гражданское население. Для них это "обычная практика". Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ.

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"Отряд бабу поймал, язык отрезали ей, чтобы ничего не рассказывала, а потом е*нули ее. Зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется "отряд самоубийц", "отряд головорезов", – хвастается жене российский захватчик, находящийся на Харьковщине.

Он успокаивает ее, что это, мол, обычная практика. И вместе с тем пересказывает, как оккупанты из другого подразделения глумились над женщиной и изнасиловали ее.

А среди его "достижений" – пытки: "Я здесь творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать" .

Уверяет, что это будет делать и в России. Хотя с его стороны строить какие-либо далеко идущие планы – неоправданный оптимизм. Ведь украинские защитники хорошо выполняют свою работу.

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