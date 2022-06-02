Росія переходить до "сирійського плану" – у Генштабі пояснили, що це

РФ продовжує спроби пробити коридор до Придністров'я

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Росія найближчим часом може застосувати в Україні "сирійський досвід". Це означатиме, що Україну буде масовано обстрілювати ракетами. Про це заявили у Генштабі, передає "Оперативний ЗСУ".

Судячи з розвитку ситуації та характеру діяльності противника, найближчим часом пріоритетними завданнями для нього будуть:

Реклама

нарощування інтенсивності застосування авіації та завдання ракетних ударів по всій території України,

продовження тотального знищення цивільної інфраструктури та мирного населення, насамперед за рахунок завдання ракетно-авіаційних ударів.

"Це так званий сирійський досвід", – заявив заступник начальника Головного оперативного управління ГШ ЗСУ Олексій Громов.

За словами Громова, подальшою метою Росії є оточення та знищення угруповання Об'єднаних сил, створення стійкого сухопутного коридору з Ростовською областю Росії до тимчасово окупованої території АР Крим та надалі – до Придністров'я. Також у результаті РФ хоче забезпечити позбавлення України виходу до Чорного та Азовського моря.

Окупанти відступають на півдні України

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, з'явилися ознаки того, що російська армія готується відступати на Миколаївщині. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії. Також російські солдати у паніці вивозять награбоване.

За його даними, російські окупанти почали підривати мости під час відступу.

Реклама

"Вони бояться контрнаступу української армії і підривають ідучи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося і підтримуємо наших військових", – сказав Кім.

Жителів області голова ОВА попросив не повертатися додому ще 2-3 тижні. За його словами, за цей час ЗСУ продовжать витісняти окупантів.

Читайте також: