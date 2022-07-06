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Военный эксперт рассказал, как Украина может выиграть битвы за Донбасс и Херсон

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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6 июля, 12:21
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Украина знает координаты каждого российского склада боеприпасов
Украинские защитники. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники. Фото: коллаж "Сегодня"

Итальянский военный эксперт Томас Тейнер указал на признаки новых побед Украины благодаря западному оружию и детально рассказал о слабых местах российской армии.

Об этом сообщает "Сегодня".

Эксперт отметил, что Россия – армия 20-го века с логистикой 19-го века и теперь она воюет с армией, получающей оружие 21-го века.

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"Звуки взрывов российских боеприпасов в Донецке – сильнейший удар по российской логистике, который теперь в состоянии наносить противнику украинская армия", – говорится в сообщении.

Отсталость "второй армии мира"

С 2014-15 гг. Россия построила десятки складов боеприпасов, спрятанных в жилых домах вблизи железнодорожных станций в оккупированных ею частях Украины.

Российские склады тылового обеспечения всегда находятся рядом с железными дорогами, так как у российских вооруженных сил серьезная нехватка тыловых подразделений, особенно транспортных.

Это усугубляется тем, что российские военные коррумпированы и технологически отсталы, даже избегая таких вещей, как вилочные погрузчики или краны.

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Таким образом, российские боеприпасы вручную загружаются в поезда, транспортируются к фронту, там вручную выгружаются, вручную загружаются в грузовики, а затем их везут к передовым частям, где их снова вручную выгружают.

"Это отнимает много времени. Никакая другая армия не является настолько отсталой", – говорится в сообщении.

Россияне настолько зависимы от железных дорог, что у них есть 28 500 железнодорожников, которым поручено ремонтировать и строить железные дороги.

Российское наступление к востоку от Киева потерпело неудачу именно из-за того, что ВС РФ не смогли захватить железные дороги, проходящие через Черниговскую и Сумскую области.

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ВСУ превращаются в армию 21 века

Теперь эти все российские склады боеприпасов и точки снабжения находятся в пределах досягаемости артиллерии и ракет украинской армии.

AHS Krab, PzH 2000 и CAESAR могут использовать снаряды с базовой дальностью 40 км. Кроме того, в этих гаубицах используются современные GPS-системы управления огнем.

Никогда прежде у Украины не было артиллерии такой точности и такой дальности. Это позволяет Украине с высокой точностью поражать российские склады снабжения на расстоянии до 35 км за линией фронта.

А благодаря 10 000 украинских патриотов на оккупированных Россией территориях Украина знает координаты каждого российского склада боеприпасов.

"А теперь и Украина получила ракеты GMLRS, которые сохраняют полную точность до 85 км. Если это крупная цель (т.е. склад), то Украина технически может поразить ее, даже если она находится дальше 85 км, отмечает эксперт", – говорится в сообщении.

Таким образом:

  • Россия сейчас теряет 1000 тонн боеприпасов.
  • Россия не может хранить боеприпасы ближе, чем 100 км от фронта.

"Россия – армия 20-го века с логистикой 19-го века... и теперь она воюет с армией, получающей оружие 21-го века. Это займет время, но NLAW, Javelin и Stinger помогли Украине выиграть битву за Киев; теперь CAESAR, AHS Krab, PzH 2000 и особенно GMLRS помогут Украине выиграть Битву за Донбасс и Битву за Херсон. Потому что: любители рассуждают о стратегии. Профессионалы говорят о логистике", – резюмирует Томас Тейнер.

Ранее мы сообщали, что РФ разработала несколько сценариев войны против Украины.

Также напомним, британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс.

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