РФ разработала несколько сценариев войны против Украины — Маляр

Оккупанты действуют в зависимости от ситуации

Маляр рассказала о планах РФ/Фото: Facebook/Ганна Маляр, MIKHAIL METZEL/Sputnik/AFP via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Россия рассматривает несколько сценариев войны в Украине. Захватчики действуют в зависимости от ситуации.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"У россиян есть несколько сценариев. Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра, потому что они ориентируются по ситуации и выбирают наиболее эффективный именно в этот момент", — сказала Маляр.

По ее словам, Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия оккупантов и понимает, каким образом нужно противодействовать агрессору.

Маляр отметила, что война — динамичная, поэтому сложно делать какие-то предсказания на 1-2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах. Первый, по ее словам, о том, что любая война рано или поздно заканчивается. Второй — что в России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был.

Она добавила, что в такой интенсивности оккупантам будет все труднее вести войну. Также Маляр подчеркнула, что России сложнее будет интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году, из-за сопротивления людей.

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Самый большой и последний успех РФ на войне в Украине

Во время войны в Украине последним большим успехом Российской Федерации станет город Лисичанск Донецкой области. Это спрогнозировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"(Лисичанск. — Ред.) — это последний успех российской армии на территории Украины. Большой, имеется в виду", — сказал он.

Арестович отметил, что не знает, где российская армия возьмет еще резервы, чтобы захватить город. В то же время он подчеркнул, что не исключает того, что оккупанты смогут взять какое-нибудь село.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин постарается остановить войну перед своим полным поражением. Также мы писали, когда и как закончится война в Украине.