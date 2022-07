Британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс

Относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении своей политической цели на Донбассе.

Об этом сообщает британская разведка.

Как отмечается, в отличие от предыдущих фаз войны РФ, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск:

При этом в разведке сообщают о том, что украинские силы в основном отведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами.

Британская разведка заявила, что битва за Донбасс до этого момента характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, в ходе чего города сравнивались с землей.

