Британская разведка объяснила, как пройдет битва за Донбасс

В разведке говорят об эффективной координации между двумя группировками РФ

Ранее битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении своей политической цели на Донбассе.

Об этом сообщает британская разведка.

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Детали

Как отмечается, в отличие от предыдущих фаз войны РФ, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск:

Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина;

Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина.

При этом в разведке сообщают о том, что украинские силы в основном отведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами.

"Удерживаемые украинцами районы Северодонецка и Лисичанска представляли собой выступ, который россияне могли атаковать с трех сторон. Существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта", – говорится в сообщении.

Что будет дальше

Британская разведка заявила, что битва за Донбасс до этого момента характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, в ходе чего города сравнивались с землей.

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"Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", – отметили там.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 July 2022



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#StandWithUkrainepic.twitter.com/9YeKlckkjI — Ministry of Defence (@DefenceHQ) July 5, 2022

Ранее британская разведка заявила, что российские военные обстреливают Украину ракетами с малой точностью, что увеличивает риски побочного ущерба. Причина может быть в сокращении запасов более точного оружия.